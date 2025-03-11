США заявили о продвижении в переговорах с Киевом

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Американская сторона продвигается в диалоге с Украиной, заявил журналистам советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Его цитирует журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсетях.
«Мы движемся к цели», — прокомментировал Уолтц во время перерыва.По словам корреспондента телеканала, встреча делегаций США и Украины продолжается.
Переговоры идут в Джидде Саудовской Аравии. Со стороны США диалог ведут Уолтц с госсекретарем Марко Рубио, со стороны Украины — руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.
Ранее Ермак заявлял The Guardian, что Киев должен получить от США гарантии безопасности.
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