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В Госдепе оценили американо-украинские переговоры

Брюс: США оптимистично настроены в рамках переговоров с Украиной
Фото: istockphoto/Westy72

Фото: istockphoto/Westy72

Вашингтон очень оптимистично настроен после американо-украинских переговоров в Джидде Саудовской Аравии. Об этом проинформировала в соцсетях официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — сказано в публикации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Владимир Зеленский хочет от американской стороны гарантий применения ядерного оружия против России.

Кроме того, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что нельзя думать о прекращении огня на Украине, пока Киев не получит от США гарантии безопасности.

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Путин знал детали операции в Курской области перед ее началом — Песков
11 марта 2025, 20:24

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Российский президент Владимир Путин был в курсе деталей операции в курском регионе перед ее началом. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Владимир Владимирович [Путин] знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <...> еще до начала этой операции», — прокомментировал он.
Песков резюмировал, что верховный главнокомандующий каждый день говорит с военными, которые действуют на передовой.

Перед этим командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов докладывал, что российские бойцы практически взяли Суджу в кольцо.

Боевики ВСУ вторглись в курское приграничье в начале августа прошлого года.

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Бойцы ВС РФ окружили Суджу практически со всех сторон — Алаудинов
11 марта 2025, 20:10

Фото: istockphoto/N-sky

Российские военнослужащие бьют противника в окрестностях Суджи в Курской области, бойцы окружили город практически со всех сторон. Об этом в эфире «России 1» доложил командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На данный момент у нас ситуация такова, что, в принципе, мы уже почти со всех сторон обжали Суджу и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи. Остальная же территория, она, в принципе, почти вся уже зачищена: все лесопосадки, все населенные пункты, они уже почти все освобождены», — сказал генерал-майор.
Офицер добавил, что на данный момент все логистические пути противника отрезаны, также остается дочистить пару населенных пунктов.

Ранее постпред РФ в ООН высказался о ситуации в Курской области.

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#война
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Генсек НАТО высказался о возможной отправке миротворцев на Украину
Рютте: Европа может не послать миротворцев после украинского конфликта
11 марта 2025, 19:57

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Европа может не послать своих миротворцев после украинского конфликта, заявил генсек альянса НАТО Марк Рютте. Его слова приводят украинские СМИ.
«Есть и иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, кроме отправки европейских сил», — сказано в материале.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с изданием The Guardian заявлял о том, что Киев должен добиться гарантий безопасности. Он подчеркнул, что без этого нельзя прекращать огонь на Украине.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Владимир Зеленский хочет от Вашингтона гарантий применения ядерных вооружений против России.

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В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США
Песков: Многие спешат надевать розовые очки из-за отказа США от поддержки Киева
11 марта 2025, 19:54

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Сейчас многие спешат надевать розовые очки по поводу отказа США от военной поддержки Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, россияне всегда должны быть готовы отстаивать свои интересы.

«Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», — подчеркнул Песков.

Даже в случае остановки западных поставок у Киева останется еще очень много оружия, заключил он.

Напомним, США приостановили военную помощь Украине во вторник, 4 марта, в 4:30 по московскому времени.

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Небензя заявил, что ВСУ бегут из Курской области как «ошпаренные»
Небензя: ВСУ как ошпаренные с огромными потерями бегут из Курской области
11 марта 2025, 19:25

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ бегут с оккупированных территорий Курской области «как ошпаренные». Об этом он сообщил в рамках заседания СБ ООН.
По словам постпреда, в ходе попыток покинуть российский регион ВСУ несут огромные потери. Площадь освобожденной территории «измеряется десятками квадратных километров», добавил Небензя.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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