В Госдепе оценили американо-украинские переговоры

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Вашингтон очень оптимистично настроен после американо-украинских переговоров в Джидде Саудовской Аравии. Об этом проинформировала в соцсетях официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — сказано в публикации.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Владимир Зеленский хочет от американской стороны гарантий применения ядерного оружия против России.
Кроме того, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что нельзя думать о прекращении огня на Украине, пока Киев не получит от США гарантии безопасности.
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Никита Кротов