Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ на красноармейском направлении

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский признал, что наиболее тяжёлая ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) складывается на красноармейском направлении (ДНР). Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Вывод о таком положении армии Зеленский сделал на основании доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Освобождение Красноармейска — важнейшего транспортного узла украинской армии в Донбассе — позволило бы бойцам ВС РФ выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские ПВО перехватили и уничтожили 79 вражеских беспилотников.
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Освобождение Красноармейска — важнейшего транспортного узла украинской армии в Донбассе — позволило бы бойцам ВС РФ выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские ПВО перехватили и уничтожили 79 вражеских беспилотников.
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Анастасия Чубина