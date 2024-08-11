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Женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра» перебросил под Купянск Харьковского направления киевский режим. Об этом сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале.
«На купянском направлении замечен женский состав украинского батальона ударных БПЛА «Птахи Мадяра», — говорится в сообщении.По словам Ганчева, дрон Украины уничтожил трактор, который принадлежал местному жителю в Першотравневом.
Чиновник резюмировал, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории», и это видно по действиям украинских военных.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты попытались зайти в Беловский район под Курском. Ситуацию стабилизировали бойцы ВС РФ.
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Никита Кротов