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Запасы редкоземельных металлов Украины сильно преувеличены. Об этом сообщает британское издание Spectator.
«По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет. <...> Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным, — титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — сказано в материале.Обозреватели добавили, что большая часть месторождений используется в небольших масштабах или закрыта, в то время как у Киева недостаточно мощностей, чтобы перерабатывать собственные минералы.
Перед этим стало известно, что американский лидер Дональд Трамп едва не отменил приезд Владимира Зеленского в Вашингтон.
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