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Шойгу упомянул пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Киеву

Шойгу заявил, что Украина дважды нарушала договоренности по конфликту
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина дважды нарушала договоренности касаемо кризиса в республике, заявил журналистам секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Говоря о теме гарантий безопасности Киеву, он упомянул пословицу.
«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал секретарь.
Шойгу также напомнил о договоре по урегулированию политического кризиса в республике, инициировавшем досрочное голосование, который был принят в 2014 году с участием Виктора Януковича.

«Эти гарантии прожили аж целых три часа», — резюмировал Шойгу.
Ранее стала известна тема переговоров Дональда Трампа с Киром Стармером.

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Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера
Белый дом: Трамп и Стармер поговорят о плане по отправке миротворцев на Украину
27 февраля 2025, 20:32

Фото: istockphoto/mrrobotonur07

План по отправке миротворцев на Украину обсудят американский президент Дональд Трамп с британским премьером Киром Стармером. Об этом сообщил пресс-пул официального Вашингтона.
«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — сказано в публикации.
Ранее Дональд Трамп сделал заявление о новых российских регионах. Диалог между президентом США и журналистом состоялся в рамках пресс-конференции. Репортер задал заокеанскому лидеру интересный вопрос. Подробнее в нашем материале.

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Трамп сделал заявление о новых регионах РФ
Трамп посоветовал журналисту самому попробовать отнять территории у РФ
27 февраля 2025, 20:14

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп посоветовал журналисту самостоятельно попробовать отнять у России новые регионы. Все произошло, когда репортер спросил у республиканца, не будет ли сохранение новых земель за российской стороной опасным сигналом для КНР.
«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал Трамп.
Перед этим Трамп заявлял, что возвращение украинской стороне утраченных ею земель является «непростой задачей».

После госпереворота на Украине жители крымского полуострова захотели присоединиться к России, затем их примеру последовал Севастополь, а в 2022 году в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Территории стали российскими субъектами в результате референдумов.

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#война
#сво
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#новости
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Макрон уговорил Трампа не отменять визит Зеленского в США
BFMTV: Трамп отменил приезд Зеленского в США, но Макрон смог его переубедить
27 февраля 2025, 19:15

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Хозяин Белого дома Дональд Трамп едва не отменил визит Владимира Зеленского, однако президент Франции Эммануэль Макрон отговорил его. Об этом сообщил BFMTV, ссылаясь на дипломатические источники.
«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но окончательно подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — сказано в материале.
Накануне агентство Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации, писало, что нет смысла приглашать Владимира Зеленского в США, поскольку сделка по редкоземельным ресурсам Украины еще не готова.

«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — говорил анонимный источник.

Ранее эксперт раскрыл, о чем могут договориться Дональд Трамп с Владимиром Зеленским.

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Участники «Снежного десанта РСО» побывали с выездом в Дмитрове
27 февраля 2025, 19:14

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Дмитрове провели окружной выезд участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«В рамках акции отряды добровольцев отправляются в отдалённые населенные пункты помогать ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО. За день активисты «Снежного десанта» сделали много полезных дел: адресно помогли бойцам и их семьям; благоустроили зоны отдыха; очистили парковые зоны; помогли облагородить социально значимые объекты», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Студенты также организовали для участников спецоперации интеллектуальную викторину. Военнослужащие разделились на команды и вместе со студотрядовцами решали логические задачи.
«Такие инициативы помогают развивать гражданскую позицию, учат ответственности и солидарности. Они показывают, что каждый из нас может внести свой вклад в развитие Подмосковья», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Как рассказали в ведомстве, акция продлится до 10 марта. За это время ребята посетят Электросталь, Люберцы и Краснознаменск.

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Стало известно, почему Трампу выгодно возвращение территорий Киеву
Мезюхо: Трампу выгодно возвращение территорий Киеву из-за природных ресурсов
27 февраля 2025, 19:07

Фото: iStock/sb2010

США заинтересованы в том, чтобы украинских территорий было больше, потому что тогда Вашингтон сможет зарабатывать на расположенных там ресурсах. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, Трамп заявил, что администрация США намерена добиться договорённостей между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. При этом Америка постарается помочь Киеву вернуть как можно больше территорий.

«Давайте исходить из того, что Дональд Трамп сделал это заявление в присутствии журналистов. Американский президент любит, когда его цитируют, когда он привлекает внимание представителей средств массовой информации. Я бы не расценивал это заявление американского президента как опровержение его недавних слов о том, что Украина не может вернуть все земли, на которые она претендует», — прокомментировал Мезюхо в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, подобное заявление совсем не означает, что Киеву удастся вернуть обратно хоть какие-то территории. Тем не менее, Мезюхо считает, что США планируют сохранить государственность Украины, так как Вашингтон не захочет терять подконтрольную страну у границ с Россией.

Эксперт добавил, что Трамп планирует полностью разграбить украинские ресурсы и государственную собственность и получить от Украины все, что можно из нее «выжать», а для этого страна не должна ограничиваться Львовской и Ивано-Франковской областями. То есть, чем больше у Украины будет территории, тем больше ресурсов смогут получить США, пояснил Мезюхо.

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