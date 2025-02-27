Шойгу упомянул пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Киеву

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Украина дважды нарушала договоренности касаемо кризиса в республике, заявил журналистам секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Говоря о теме гарантий безопасности Киеву, он упомянул пословицу.
«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал секретарь.Шойгу также напомнил о договоре по урегулированию политического кризиса в республике, инициировавшем досрочное голосование, который был принят в 2014 году с участием Виктора Януковича.
«Эти гарантии прожили аж целых три часа», — резюмировал Шойгу.Ранее стала известна тема переговоров Дональда Трампа с Киром Стармером.
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