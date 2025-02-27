Трамп сделал заявление о новых регионах РФ

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)
Американский президент Дональд Трамп посоветовал журналисту самостоятельно попробовать отнять у России новые регионы. Все произошло, когда репортер спросил у республиканца, не будет ли сохранение новых земель за российской стороной опасным сигналом для КНР.
«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал Трамп.Перед этим Трамп заявлял, что возвращение украинской стороне утраченных ею земель является «непростой задачей».
После госпереворота на Украине жители крымского полуострова захотели присоединиться к России, затем их примеру последовал Севастополь, а в 2022 году в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Территории стали российскими субъектами в результате референдумов.
Читайте также:
Макрон уговорил Трампа не отменять визит Зеленского в США
Стало известно, почему Трампу выгодно возвращение территорий Киеву
Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
Никита Кротов