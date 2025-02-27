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Трамп сделал заявление о новых регионах РФ

Трамп посоветовал журналисту самому попробовать отнять территории у РФ
Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп посоветовал журналисту самостоятельно попробовать отнять у России новые регионы. Все произошло, когда репортер спросил у республиканца, не будет ли сохранение новых земель за российской стороной опасным сигналом для КНР.
«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал Трамп.
Перед этим Трамп заявлял, что возвращение украинской стороне утраченных ею земель является «непростой задачей».

После госпереворота на Украине жители крымского полуострова захотели присоединиться к России, затем их примеру последовал Севастополь, а в 2022 году в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Территории стали российскими субъектами в результате референдумов.

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#мир
#россия
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#сво
#конфликт
#дональд трамп
#новости
Макрон уговорил Трампа не отменять визит Зеленского в США
BFMTV: Трамп отменил приезд Зеленского в США, но Макрон смог его переубедить
27 февраля 2025, 19:15

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Хозяин Белого дома Дональд Трамп едва не отменил визит Владимира Зеленского, однако президент Франции Эммануэль Макрон отговорил его. Об этом сообщил BFMTV, ссылаясь на дипломатические источники.
«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но окончательно подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — сказано в материале.
Накануне агентство Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации, писало, что нет смысла приглашать Владимира Зеленского в США, поскольку сделка по редкоземельным ресурсам Украины еще не готова.

«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — говорил анонимный источник.

Ранее эксперт раскрыл, о чем могут договориться Дональд Трамп с Владимиром Зеленским.

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Участники «Снежного десанта РСО» побывали с выездом в Дмитрове
27 февраля 2025, 19:14

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Дмитрове провели окружной выезд участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«В рамках акции отряды добровольцев отправляются в отдалённые населенные пункты помогать ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО. За день активисты «Снежного десанта» сделали много полезных дел: адресно помогли бойцам и их семьям; благоустроили зоны отдыха; очистили парковые зоны; помогли облагородить социально значимые объекты», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Студенты также организовали для участников спецоперации интеллектуальную викторину. Военнослужащие разделились на команды и вместе со студотрядовцами решали логические задачи.
«Такие инициативы помогают развивать гражданскую позицию, учат ответственности и солидарности. Они показывают, что каждый из нас может внести свой вклад в развитие Подмосковья», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Как рассказали в ведомстве, акция продлится до 10 марта. За это время ребята посетят Электросталь, Люберцы и Краснознаменск.

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#московская область
#министерство информации и молодёжной политики мо
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#молодёжь
#сво
#ветераны
#дмитровский городской округ
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Стало известно, почему Трампу выгодно возвращение территорий Киеву
Мезюхо: Трампу выгодно возвращение территорий Киеву из-за природных ресурсов
27 февраля 2025, 19:07

Фото: iStock/sb2010

США заинтересованы в том, чтобы украинских территорий было больше, потому что тогда Вашингтон сможет зарабатывать на расположенных там ресурсах. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, Трамп заявил, что администрация США намерена добиться договорённостей между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. При этом Америка постарается помочь Киеву вернуть как можно больше территорий.

«Давайте исходить из того, что Дональд Трамп сделал это заявление в присутствии журналистов. Американский президент любит, когда его цитируют, когда он привлекает внимание представителей средств массовой информации. Я бы не расценивал это заявление американского президента как опровержение его недавних слов о том, что Украина не может вернуть все земли, на которые она претендует», — прокомментировал Мезюхо в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, подобное заявление совсем не означает, что Киеву удастся вернуть обратно хоть какие-то территории. Тем не менее, Мезюхо считает, что США планируют сохранить государственность Украины, так как Вашингтон не захочет терять подконтрольную страну у границ с Россией.

Эксперт добавил, что Трамп планирует полностью разграбить украинские ресурсы и государственную собственность и получить от Украины все, что можно из нее «выжать», а для этого страна не должна ограничиваться Львовской и Ивано-Франковской областями. То есть, чем больше у Украины будет территории, тем больше ресурсов смогут получить США, пояснил Мезюхо.

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Тайны брака с третьей женой, измена любимой и критика Шевчука: как складывается жизнь Николая Фоменко
27 февраля 2025, 17:07

Николай Фоменко (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)

Николай Фоменко реализовал свой творческий потенциал в разных сферах: снимался в кино, основал группу «Секрет», вёл разные передачи на телевидении, участвовал в различных шоу. А ещё артист любит скорость и драйв — Николай является профессиональным автогонщиком.
О том, за что Фоменко упрекнул лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, а также о его личной жизни, читайте в материале «Радио 1».


Четыре женщины



Николай Фоменко был женат четыре раза. В первом браке с актрисой Еленой Лебедевой, дочерью актёра театра и кино Рэма Лебедева, у него родилась дочь Екатерина. Пара рассталась спустя пять лет совместной жизни из-за танцовщицы Людмилы Гончарук. Второй брак Фоменко продлился 10 лет. Считалось, что у Николая и Любмилы не было общих детей, однако, как пишет интернет-издание News.ru, в 2021 году выяснилось, что уже после развода у Фоменко родилась дочь Дарина. Со своим родным отцом она не поддерживает связь, носит фамилию отчима — Одинцова.

Третьей женой Николая была актриса Мария Голубкина. У пары родились сын Иван и дочь Анастасия. Супруги прожили вместе 12 лет. Долгое время знаменитости не раскрывали причину развода, однако спустя время Голубкина рассказала, что изменила мужу.

Мария Голубкина (Фото: ВКонтакте, @golubkina1973)

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это всё за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит, вряд ли он сейчас изменился», — сказала она в программе «Судьба человека».
В марте 2023 года Голубкина заявила, будучи с ней в браке, Николай два года жил с другой женщиной.

«Он мне [об этом] не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий», — призналась актриса в интервью Валерии Гай Германике.
Вскоре после третьего развода Фоменко женился на руководителе пресс-службы Совета Федерации Наталье Кутобаевой. В 2009 году у пары родился сын Василий.


Высказался против Шевчука



Во время концерта 18 мая 2022 года лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступил против проведения специальной военной операции. По словам очевидцев, на экранах во время выступления появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ). Кроме того, на концерте музыкант рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог прийти в себя после увиденного. Позже на Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии.

Юрий Шевчук (Фото: ВКонтакте, @ddt)

Тогда Николай Фоменко отреагировал на заявление музыканта: по словам Фоменко, люди не должны менять свою точку зрения из-за сложившейся ситуации в стране.

«Он же всегда считался патриотом России. Если ты уж тут живёшь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я ещё в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — высказался актёр.

Чем сейчас занимается Фоменко



Николай Фоменко продолжает свою творческую деятельность. В апреле артист вместе с группой «Секрет» выступит в Ереване, Тбилиси, Батуми.

Бит-квартет «Секрет» (Фото: ВКонтакте, @bk_secret)

Что же касается кино, то в начале 2025 года вышел сериал «Министерство Всего Хорошего», где Фоменко исполнил одну из главных ролей.


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#радио 1
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, могла ли Катя Лель увидеть во сне окончание СВО
Экстрасенс Рзаев: пророческий сон Кати Лель о завершении СВО является правдой
27 февраля 2025, 16:27

Катя Лель (Фото: Инстаграм* @katyalelofficial)

Не так давно заслуженная артистка России, певица Катя Лель поделилась своим пророческим сном, сказав, что ей сообщили о скорой победе России на СВО.
Лель рассказала, что во сне к ней обратились как к олицетворению страны.

«Ко мне обращались "Россия". Я пониманию, что там не только я. Четко во сне я слышу: Россия. И взглядом такая: Россия, я – Россия, да, Россия. Россия, готовься — скоро победа. Совсем скоро, поэтому ждем чуда», — поделилась певица.
Зираддин Рзаев (фото: телеграмм-канал @ziraddinrzaev)

Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что дружит с певицей и уверен, что она не будет обманывать и лукавить.

«Катя — мой очень близкий друг. Я знаю, что она говорила про летающую инопланетную тарелку. Я ей верю, но не утверждаю, что это были инопланетяне или какая-то сила из параллельного мира, это немножко спорный вопрос, надо расследовать этот феномен», — прокомментировал экстрасенс.

По его словам, Катя Лель принадлежит к той категории людей, которая не любит вранье, и сама никогда не обманывает.

«Причем ее сестра то же самое видела, у нее даже зубы падали. Что касается ее снов, то я как провидец могу сказать, что в 2025 году СВО закончится. Я это говорил. И она говорит, значит, сон, действительно, пророческий. Я знаю, что она не врет», — сказал Рзаев.

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