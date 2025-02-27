Макрон уговорил Трампа не отменять визит Зеленского в США

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Хозяин Белого дома Дональд Трамп едва не отменил визит Владимира Зеленского, однако президент Франции Эммануэль Макрон отговорил его. Об этом сообщил BFMTV, ссылаясь на дипломатические источники.
«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но окончательно подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — сказано в материале.Накануне агентство Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации, писало, что нет смысла приглашать Владимира Зеленского в США, поскольку сделка по редкоземельным ресурсам Украины еще не готова.
«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — говорил анонимный источник.
Ранее эксперт раскрыл, о чем могут договориться Дональд Трамп с Владимиром Зеленским.
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Никита Кротов