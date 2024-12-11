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Содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман заявил, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Аналитик отметил, что Киев осознает, что наличие ядерного оружия на Украине будет восприниматься Москвой как крайняя угроза. По его словам, именно на это и рассчитывают украинские власти. Политолог охарактеризовал ситуацию на Украине как крайне рискованную и выразил надежду, что ядерной эскалации не произойдет, поскольку это может вовлечь в конфликт всех.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активно использовать немецкие противотанковые мины AT2 для дистанционного минирования серой зоны под Кременной.
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«На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США», — считает он.
Аналитик отметил, что Киев осознает, что наличие ядерного оружия на Украине будет восприниматься Москвой как крайняя угроза. По его словам, именно на это и рассчитывают украинские власти. Политолог охарактеризовал ситуацию на Украине как крайне рискованную и выразил надежду, что ядерной эскалации не произойдет, поскольку это может вовлечь в конфликт всех.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активно использовать немецкие противотанковые мины AT2 для дистанционного минирования серой зоны под Кременной.
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Дарья Осипова