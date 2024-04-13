Израиль привел в готовность боевую авиацию, десятки самолетов поднято в небо

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Оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил Израиля (ВВС) приведены в боевую готовность, десятки самолетов подняты в воздух, сообщил официальный представитель Армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает РИА Новости.
Он отметил, что командование оценивает ситуацию вместе со стратегическими партнерами Израиля. В первую очередь ведется координация с Соединенными Штатами.
Ранее США предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. На случай возможной атаки власти Израиля приняли решение отменить все занятия в учебных заведениях страны.
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Александр Климов