Киев запросил у ЕС беспрецедентный финансовый транш
Украина запросила у Евросоюза беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 трлн долларов. Это примерно в 14 раз больше годовых расходов страны, подсчитало РИА Новости.
По данным Минфина Украины, проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы на уровне 4,83 трлн гривен. При подготовке документа использовался среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар, что эквивалентно примерно 108,05 млрд долларов. Исходя из этих расчетов, такая сумма поддержки со стороны Европы могла бы покрывать расходную часть бюджета Украины как минимум на 14 лет.
О запросе Киева на 1,5 трлн долларов на прошлой неделе заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, руководство ЕС передало главам европейских государств документ с соответствующими финансовыми требованиями.
Ранее венгерский премьер заявил о наличии документа у ЕС, касающегося поддержки Украины.
