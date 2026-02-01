«Пыталась и пытается»: Лавров озвучил одно желание Европы

01 февраля 2026, 15:48

Лавров: Европа хочет вбить клин между РФ и США

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Европа пыталась и продолжает пытаться вбивать клин между Россией и США, считая, что политика Вашингтона при президенте Дональде Трампе якобы смещается в сторону российских интересов. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров.





Ранее Лавров вновь привлёк внимание короткой шутливой репликой в Кремле. Видео опубликовал корреспондент Александр Юнашев в своём Telegram-канале. Накануне встречи президентов России и ОАЭ министр в ироничной форме поинтересовался у журналистов, куда все исчезли, и зачем он вообще «сюда пришёл».





«Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами», — сказал главный российский дипломат.