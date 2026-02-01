«Нельзя терять»: Россия и Украина уперлись в главный вопрос в переговорах

01 февраля 2026, 12:13

Топорнин: Россия и Украина уперлись в территориальный вопрос

Фото: istockphoto/opolja

Российская и украинская делегации на переговорах в Абу‑Даби, запланированных на 1 февраля, демонстрируют настрой на достижение практического результата. Однако на уровне делегаций невозможно закрыть ключевой вопрос — территориальный.





Такое мнение URA.RU выразил руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин. По его словам, жесткие позиции Москвы и Киева по Донбассу способны перечеркнуть любые промежуточные договоренности, а окончательное урегулирование возможно только при прямом контакте президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского — даже в телефонном формате.





«Не наносить удары по энергетическим объектам — это шаг вперед. Человечность нельзя терять ни в какой ситуации», — сказал спикер.