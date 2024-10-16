Мэр Канска с улыбкой рассказала об СВО и подверглась критике горожан

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Мэр города Канска Красноярского края Ольга Витман записала видео, касающееся проведения специальной военной операции (СВО), после чего столкнулась с критикой со стороны горожан. Об этом информирует Telegram-канал Kras Mash.
На опубликованной в соцсетях видеозаписи улыбающаяся чиновница поделилась информацией о возможности получить консультацию о службе в зоне спецоперации, добавив, что это интересно и познавательно.
Местные жители раскритиковали Витман, некоторые из них посчитали ее тон неуместным. Один из горожан отправил мэру сообщение с выражением своего мнения о ее публикации. После этого, по словам мужчины, чиновница подала на него заявление в полицию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Пленный украинский военнослужащий рассказал о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Местные жители раскритиковали Витман, некоторые из них посчитали ее тон неуместным. Один из горожан отправил мэру сообщение с выражением своего мнения о ее публикации. После этого, по словам мужчины, чиновница подала на него заявление в полицию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Пленный украинский военнослужащий рассказал о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова