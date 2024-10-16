Сырский обсудил с Радакином возможность поражения российских военных объектов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможность поражения российских военных объектов. Об этом информирует РИА Новости.
«Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации «плана победы». Помимо этого, Сырский добавил, что проинформировал начальника штаба обороны Великобритании об актуальной обстановке на фронте.
Ранее пленный украинский солдат Петр Дудяк поделился информацией о том, как командование отправляет своих бойцов штурмовать населенные пункты, уже занятые российской армией.
До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сообщил, что заявления МИД Финляндии Элины Валтонен, звучащие алармистски, подтверждают намерения НАТО эскалировать конфликт на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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