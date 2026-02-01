Киевляне перекрыли автомагистраль по одной причине
Жители Киева перекрыли одну из автомагистралей — в частности, Харьковское шоссе — из‑за отключений электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что из‑за акции протеста на дороге образовалась крупная пробка. На месте присутствуют правоохранители, однако, по данным агентства, они не вмешиваются в происходящее.
Ранее, 23 января, мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что ситуация с электричеством и теплоснабжением в городе будет ухудшаться, и призывал жителей рассмотреть возможность эвакуации. По его словам, на фоне дальнейших ударов по энергоинфраструктуре проблемы в жилом секторе могут усилиться.
31 января в большинстве регионов Украины ввели экстренные отключения света. На фоне масштабного блэкаута в ряде областей начались перебои с отоплением и водоснабжением, а без электричества также осталась часть Молдавии.
