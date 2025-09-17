Киевский режим обречён: журналист предрёк Зеленскому расплату за поражение
Журналист Бааб заявил, что окончание конфликта приведёт к краху Зеленского
Немецкий журналист и политический аналитик Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине приведёт к краху политического режима Владимира Зеленского и создаст прямую угрозу его жизни.
«Украина медленно проигрывает, а Россия выигрывает в конфликте. Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — подчеркнул Бааб.Он также отметил, что текущая власть в Киеве держится исключительно на продолжающемся противостоянии, и её легитимность исчезнет сразу после прекращения боевых действий.
Это заявление прозвучало на фоне растущего давления на Зеленского со стороны западных партнёров. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков ранее подтвердил, что в политических кругах ЕС и США нарастает усталость от украинского кризиса, а поддержка Киева постепенно сокращается.