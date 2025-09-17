17 сентября 2025, 03:37

Журналист Бааб заявил, что окончание конфликта приведёт к краху Зеленского

Немецкий журналист и политический аналитик Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине приведёт к краху политического режима Владимира Зеленского и создаст прямую угрозу его жизни.







«Украина медленно проигрывает, а Россия выигрывает в конфликте. Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — подчеркнул Бааб.