Украинский военный перешёл на сторону России после просмотра роликов в TikTok
Бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины рассказал, что ещё во время службы на стороне Киева узнал о существовании добровольческих отрядов, сражающихся совместно с российскими войсками, через социальную сеть TikTok. Об этом пишет РИА Новости.
«Я просто листал TikTok, попалось несколько видосов. Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что», — пояснил он.Когда его подразделение отправили на фронт, он сразу осознал, что бойцов используют как расходный материал.
«В один прекрасный момент нас вывезли на позицию — будем считать, говорю своими словами, на утилизацию», — отметил бывший военнослужащий.В критический момент он вспомнил о видео и начал просить командиров связать его с представителями добровольческого отряда.
Это не единичный случай. Другие бывшие военнослужащие ВСУ также сообщали о хаосе, неподготовленности и пренебрежении со стороны украинского командования. Например, боец с позывным «Капибара» попал в плен через четыре дня после прибытия на фронт, отметив, что даже не знал позывных своих сослуживцев.