17 сентября 2025, 01:50

Фото: Istock/Dragos Condrea

Бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины рассказал, что ещё во время службы на стороне Киева узнал о существовании добровольческих отрядов, сражающихся совместно с российскими войсками, через социальную сеть TikTok. Об этом пишет РИА Новости.







«Я просто листал TikTok, попалось несколько видосов. Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что», — пояснил он.

«В один прекрасный момент нас вывезли на позицию — будем считать, говорю своими словами, на утилизацию», — отметил бывший военнослужащий.