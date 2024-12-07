В Киеве прошёл митинг с требованиями о демобилизации и установлении четких сроков службы

За минувшую ночь с помощью дежурных средств ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа в Белгородской области, а также по одному в Астраханской и Воронежской областях. У ВСУ отмечается оперативно-тактический кризис, украинские военные вынужденны отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 7 декабря расскажет «Радио 1».