В Киеве прошёл митинг с требованиями о демобилизации и установлении четких сроков службы

Фото: iStock/ Oleksander Bontei
Толпа родственников военнослужащих украинской армии провели акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Они требовали установить четкие сроки службы в армии и обеспечить процесс демобилизации бойцов, передал телеканал Еspreso.
Участники акции принесли плакаты с указанными требованиями. Телеканал передавал, что Министерство обороны Украины хочет завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения бойцов ВСУ со службы до 18 декабря.
Ранее газета Financial Times рассказывала, что ряды Вооружённых сил Украины за первые десять месяцев 2024 года покинуло больше солдат, чем за предыдущие два года вместе. 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко объявил об увеличении количества дезертиров и случаев неисполнения приказов в ВСУ. Кравченко сказал, что ситуация угрожающая. Депутат Рады Анна Скороход уточняла, что количество бойцов, которые самовольно оставили части, превышает 100 тысяч человек.
Из-за проблем с численностью бойцов в рядах ВСУ власти страны подготовили закон — в нем говорится о новых и более жестких правилах мобилизации. На стадии его разработки украинские власти говорили, что в документе будут раскрыты четкие сроки службы.
Читайте также:
Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой — видео
Ранее газета Financial Times рассказывала, что ряды Вооружённых сил Украины за первые десять месяцев 2024 года покинуло больше солдат, чем за предыдущие два года вместе. 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко объявил об увеличении количества дезертиров и случаев неисполнения приказов в ВСУ. Кравченко сказал, что ситуация угрожающая. Депутат Рады Анна Скороход уточняла, что количество бойцов, которые самовольно оставили части, превышает 100 тысяч человек.
Из-за проблем с численностью бойцов в рядах ВСУ власти страны подготовили закон — в нем говорится о новых и более жестких правилах мобилизации. На стадии его разработки украинские власти говорили, что в документе будут раскрыты четкие сроки службы.
Читайте также:
Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой — видео
Ольга Енгалычева