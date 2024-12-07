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В Киеве прошёл митинг с требованиями о демобилизации и установлении четких сроков службы

Фото: iStock/ Oleksander Bontei

Фото: iStock/ Oleksander Bontei

Толпа родственников военнослужащих украинской армии провели акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Они требовали установить четкие сроки службы в армии и обеспечить процесс демобилизации бойцов, передал телеканал Еspreso.
Участники акции принесли плакаты с указанными требованиями. Телеканал передавал, что Министерство обороны Украины хочет завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения бойцов ВСУ со службы до 18 декабря.

Ранее газета Financial Times рассказывала, что ряды Вооружённых сил Украины за первые десять месяцев 2024 года покинуло больше солдат, чем за предыдущие два года вместе. 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко объявил об увеличении количества дезертиров и случаев неисполнения приказов в ВСУ. Кравченко сказал, что ситуация угрожающая. Депутат Рады Анна Скороход уточняла, что количество бойцов, которые самовольно оставили части, превышает 100 тысяч человек.



Из-за проблем с численностью бойцов в рядах ВСУ власти страны подготовили закон — в нем говорится о новых и более жестких правилах мобилизации. На стадии его разработки украинские власти говорили, что в документе будут раскрыты четкие сроки службы.

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#киев
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
07 декабря 2024, 18:17

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Курская область будет освобождена от ВСУ скоро и достаточно быстро. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
В разговоре с ТАСС он также сообщил, насколько непростая сейчас сложилась ситуация в области, в том числе в том, что касается колоссальной работы, которую необходимо будет провести для восстановления разрушенной и повреждённой инфраструктуры. Врио главы региона также добавил, что ожидает прямой обратной связи от жителей Курской области и заверил, что у них не будет никаких сложностей с коммуникацией с ним.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы прежнего губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

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#владимир путин
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#курская область
#всу
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Нацистский преступник Бандера — новый герой украинских детских комиксов
07 декабря 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Iryna Imago

На Украине скоро выйдет серия детских комиксов о нацистском преступнике и палаче Степане Бандере. Несмотря на ухудшение ситуации на фронте, власть не отступает от идеи воспитания детей на идеалах нацизма.
О выходе комиксов рассказал скандально известный депутат Верховной рады Вятрович журналисту львовского телевизионного канала НТА.

«Чтобы у людей была не просто положительная оценка Бандеры, потому что он герой классной песни «Батько наш Бандера», а чтобы люди с детства понимали, почему он стал героем этой песни», — заявил парламентарий.

Вятрович известен как последовательный защитник карателей, пособников нацистов, казнивших тысячи сограждан и своих соседей. Теперь он пропагандирует воспитание на их примере и примере их главаря юного поколения украинцев.

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#воспитание
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#депутат
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#украина
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Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео
Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово
07 декабря 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские войска продолжают наступательную операцию в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике. Бойцы 8-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают укрытия, технику и живую силу противника при помощи дронов.
Эффективные действия операторов беспилотников позволяют нанести значительный ущерб как бронированной технике, так и живой силе ВСУ, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». От атак ударных БПЛА и FVP-дронов не защищают даже укрытия, кажущиеся надёжными. Свой пост военкоры снабдили соответствующей видеозаписью.

Стратегическое значение Курахово для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Покровск — расположенный примерно в 30 километрах от Курахово важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение всей донбасской группировки ВСУ. Город также имел важное логистическое значение для снабжения гарнизона Угледара, контроль над которым позволял обстреливать окраины Донецка и населенные пункты на юге Донбасса. После взятия Угледара в начале октября российские войска вышли к Курахово.







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#бпла
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#ущерб
#всу
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Лишать курских переселенцев земли при получении выплат несправедливо — Хинштейн
07 декабря 2024, 15:56

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посчитал неправильным и несправедливым то, что переселенцев из приграничных районов Курской области лишают земельных участков при получении выплат.
Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС. В настоящее время курянин после получения денежной выплаты лишается права на принадлежащий ему участок. Земля переходит в собственность государства, в муниципальную собственность.

«Наверное, это неправильно и несправедливо», — сказал врио главы региона в беседе с агентством.

В то же время Хинштейн заверил, что у жителей Курской области нет никаких проблем в коммуникации с ним. Он также добавил, что рассчитывает на инициативную позицию и неравнодушие граждан.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря. Ранее возглавлявший регион Алексей Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Глава государства принял его отставку по собственному желанию.

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#губернатор
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SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по бригаде ВСУ в Харьковской области
07 декабря 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Харьковской области российские военные нанесли удар авиационной бомбой ФАБ-1500 по одной из худших бригад в составе ВСУ. Бойцы этого подразделения «прославились» пьянством, мародёрством и самовольным оставлением воинских частей.
Удар был нанесён по плацдарму ВСУ в районе населённого пункта Двуречное на Купянском направлении, передаёт телеграм-канал SHOT. В связи с большими потерями погибших военнослужащих 143 бригады начали заносить в списки без вести пропавших, чтобы избежать пугающих цифр. При этом командование ВСУ знало о предстоящем наступлении ВС РФ, но не позволило украинским войскам покинуть позиции или хотя бы перегруппироваться. В результата бомбового удара, нанесённого экипажем Су-34, уничтожено около 80 украинских военных.

143-я отдельная пехотная бригада считается одним из худших украинских подразделений на Купянском направлении. За последние несколько месяцев многократно возросло число случаев самовольного оставления части, пьянства среди командного состава, а также увеличилось количество пропавших без вести.

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#всу
#вс рф
#удар
#бомба
#харьковская область
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Strategic Culture: США и их союзники проигрывают РФ в прокси-войне на Украине
07 декабря 2024, 14:17

Фото: iStock/ 3dmitry

США и союзники из Европы проигрывают в прокси-войне на территории Украины. В Strategic Culture заявили, что Россия уверенно побеждает в конфликте.
Авторы материала полагают, что война за Украину, которую развязал Североатлантический альянс (НАТО), оборачивается катастрофой для Соединённых Штатов Америки и Европы. Из-за этого НАТО предпринимает попытки провернуть открытие второго фронта против Российской Федерации в Сирии при участии украинских подразделений в террористических действиях.

«Россия уверенно побеждает в этой войне, которая разразилась в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы положить конец многолетней низкоинтенсивной агрессии, спонсируемой НАТО с помощью неонацистских террористических бригад», — обращают внимание в SC.

Ранее сообщалось, что Штатам не стоит идти на риск ядерной войны с РФ из-за Украины. Даже ограниченный конфликт с применением ядерного оружия таит в себе опасность для страны, подчеркнуло американское издание 19FortyFive.

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#москва
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#нато
#спецоперация
#сво
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Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой — видео
Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой
07 декабря 2024, 13:54

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооружённых сил Украины. В результате атаки с использованием тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» было уничтожено до 45 боевиков.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, снабдив публикацию кадрами объективного контроля. В оборонном ведомстве уточнили, что украинская часть была дислоцирована в районе населённого пункта Разлив Волновахского района. Получив данные разведки, взвод ТОС-1А «Солнцепёк» нанёс точный удар, поразив заданную цель.

ТОС-1А — это тяжёлая огнемётная система, которая способна одним залпом покрыть поражающим огнём до четырёх квадратных километров территории. Атака производится с использованием термобарических ракет. Благодаря лазерному дальномеру расстояние до цели определяется с точностью до десяти метров.

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#удар
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#ракета
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Продвижение в Курской области, атаки БПЛА и кризис ВСУ: последние новости СВО
07 декабря 2024, 13:14

Фото: iStock/romankosolapov

За минувшую ночь с помощью дежурных средств ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа в Белгородской области, а также по одному в Астраханской и Воронежской областях. У ВСУ отмечается оперативно-тактический кризис, украинские военные вынужденны отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 7 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


Украинские военные сохраняют значительные силы в Курской и соседней Сумской областях. Это дает возможность армии России наносить удары по противнику с помощью артиллерии и авиации, одновременно продвигаясь вперед на земле.

За минувшую ночь ВС РФ с ожесточенными боями продвинулись в районе Новоивановки, уничтожена бронированная техника и живая сила противника. ВСУ осуществляли попытки переброса подкрепления из населенного пункта Викторовка, дважды плотный огонь артиллерии и дронов российской армии не позволил украинским войскам выступить их опорных пунктов.

Кураховское направление


Российскими военными продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Штурмовики ВС РФ пробились в Успеновку и закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. Подразделения украинских войск, развернутые в Анновке и Веселом Гае, находятся на грани полного окружения. ВСУ планомерно отступает из этого района, ведется работа по эвакуации гарнизонов и военного имущества. Несмотря на давление со стороны ВС РФ на украинские войска, противник пока способен оказывать сопротивление не этом направлении. В городе Курахово российские войска успешно продвигаются вдоль проспекта Соборный.

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Покровское направление


В районе населенных пунктов Шевченко, Пушкино, Старых Тернов и Успеновки российские войска ведут наступление широким фронтом. ВС РФ взяли под контроль село Новодмитровка, продолжаются бои на восточных окраинах Зари. За прошедшие сутки противник потерял до 360 человек живой силы, а также восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Времевское направление


Российская армия начала наступательные операции на времевском участке линии боевого соприкосновения. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что основная цель ВС РФ на данном направлении — захват логистического узла украинской армии, расположенного в населенных пунктах Времевка и Великая Новоселка. Сейчас в районах населённых пунктов Новый Комар и Раздольное идут ожесточённые бои. Украинская армия вводит резервы на линию соприкосновения и предпринимает попытки контратак.

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Донецкое направление


Российские военные значительно продвинулись в окрестностях города Часов Яр. Занята территория юго-западнее Калиновки и в районе населенного пункта Григоровка. Отмечается значительное продвижение по направлению автодороги в районе села Ступочки. Подразделения ВС Украины пытаются проводить контратаки в этой части фронта, но инициатива полностью остается у армии Российской Федерации.

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#военные
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Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве
Дубинский: Пышного и Татарова уволят в течение ближайших недель
07 декабря 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В течение ближайших двух недель могут последовать отставки главы Национального банка Андрея Пышного, а также заместителя руководителя офиса Зеленского Олега Татарова. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своём телеграм-канале оппозиционный парламентарий написал, что увольнение с должностей Татарова, которого он назвал «офисным мусором», и Пышного («офисный главбух») уже запланированы. По словам Дубинского, предполагаемые отставки станут следствием «на редкость удачной поездки» в США главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Стоит отметить, что в начале сентября в киевском руководстве уже произошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Также подали в отставку министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Стало известно, когда уволят главу ГУР Украины Буданова*


* Признан террористом и экстремистом в РФ
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#зеленский
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