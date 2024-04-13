Клименко: На руках у украинцев может находиться до 5 миллионов единиц оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных. Об этом Зеленский сообщил в беседе со студентами из Черновцов, видео встречи размещено на YouTube-канале его офиса.