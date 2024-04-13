Клименко: На руках у украинцев может находиться до 5 миллионов единиц оружия

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На руках у граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц оружия, об этом сообщил глава МВД страны Игорь Клименко, его цитирует «Укринформ».
«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Клименко.
По его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы это оружие попало на склад и не нанесло вред населению.
Ранее стало известно, что граждане Украины украли оружие в Германии и попытались спрятать его от полиции крайне необычным способом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева