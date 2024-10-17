«Ключ к завершению задач»: что дает освобождение Максимильяновки армии России

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Установление контроля над Максимильяновкой в ДНР позволяет российской армии выйти в сторону Краматорска и Славянска, что завершит задачу по освобождению Донецкой Республики. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает «Лента.ру».
17 октября в Минобороны РФ заявили, что российские подразделения освободили населённый пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Наступательную операцию провели военнослужащие Южной группировки войск.
По его словам, это указывает на то, что армия Украины отступает, и больше не имеет возможности создать оборонительные позиции. Таким образом, военный эксперт считает, что российская армия окрепла и активно прорывает оборонённые позиции противника.
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«Если мы посмотрим на карту, Максимильяновка — это продолжение Угледара. Собственно говоря, Угледар мы забрали, зачистили и уже двигаемся в направлении административной границы бывшей Донецкой области, теперь уже Донецкой народной республики», — отметил Матвийчук.
По его словам, это указывает на то, что армия Украины отступает, и больше не имеет возможности создать оборонительные позиции. Таким образом, военный эксперт считает, что российская армия окрепла и активно прорывает оборонённые позиции противника.
«Это позволяет нам выходить на направление, которое должно завершить нашу задачу по освобождению ДНР, Краматорск и Славянск», — заключил Матвийчук.
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Элина Позднякова