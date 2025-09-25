Кнутов предположил, где боевики ВСУ могут найти большие резервы для наступления

25 сентября 2025, 17:34

Кнутов: полмиллиона высланных из ЕС граждан Украины могут отправить на фронт

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинское командование может существенно пополнить людские ресурсы для возможного наступления за счёт возвращения из Европы до 500 тыс. неработающих граждан.





Об этом в интервью NEWS.ru рассказал военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев уже вёл переговоры с рядом европейских стран о выезде или высылке таких людей обратно на Украину.



Кнутов отметил, что даже при более скромной цифре в 300 тыс. это всё равно значительный резерв, однако его потребуется обучить и подготовить, на что уйдёт не менее полугода. Одновременно, по мнению собеседника, активизировались поставки вооружения и беспилотников, что в совокупности может создать предпосылки для нового наступления.





«Украина теоретически может попытаться организовать продвижение вперед», — добавил специалист.

