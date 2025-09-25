Кнутов предположил, где боевики ВСУ могут найти большие резервы для наступления
Украинское командование может существенно пополнить людские ресурсы для возможного наступления за счёт возвращения из Европы до 500 тыс. неработающих граждан.
Об этом в интервью NEWS.ru рассказал военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев уже вёл переговоры с рядом европейских стран о выезде или высылке таких людей обратно на Украину.
Кнутов отметил, что даже при более скромной цифре в 300 тыс. это всё равно значительный резерв, однако его потребуется обучить и подготовить, на что уйдёт не менее полугода. Одновременно, по мнению собеседника, активизировались поставки вооружения и беспилотников, что в совокупности может создать предпосылки для нового наступления.
«Украина теоретически может попытаться организовать продвижение вперед», — добавил специалист.Перед этим сообщалось, что ВСУ попытались атаковать строящуюся Курскую АЭС-2.