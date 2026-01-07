Достижения.рф

Макрон: «коалиция желающих» юридически закрепит обязанности перед Киевом
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

«Коалиция желающих» намеревается юридически закрепить обязательства по поддержке Украины на случай нового конфликта с Россией и продолжает готовиться к развертыванию многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня.



Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи участников инициативы в Париже. Информацию приводит РИА Новости.

Саммит прошел в сентябре 2025 года под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции. По словам Макрона, 26 стран подтвердили готовность направить на Украину «силы сдерживания» после установления режима прекращения огня.

