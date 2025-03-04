Кобахидзе заявил, что Украина перешла все границы несерьезности

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Украинские власти перешли все границы несерьезности, когда лишили мэра Тбилиси и бывшего игрока киевского «Динамо» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
«Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности. Но здесь несерьезность - это не главная проблема. Я еще раз хочу напомнить, что власти Украины прямо требовали от Грузии второй фронт. Это делал, например, секретарь Совета безопасности [Алексей Данилов], это делал главный советник президента [Михаил Подоляк]», — сказал он.По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, позиция Владимира Зеленского о том, что грузинской стороне следовало бы ввести антироссийские санкции, — аморальная.
Ранее в Госдуме высказались о предложении предпринимателя Илона Маска для Владимира Зеленского.
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