В Госдуме оценили предложение Маска Зеленскому покинуть Украину

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Предложение американского миллиардера Илона Маска Владимиру Зеленскому покинуть Украину — спасительное для главы киевского режима. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Для Зеленского, схожего с загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками, это заманчивое, спасительное и рациональное предложение, определяющее его дальнейшую судьбу», — сказал парламентарий.По мнению Шеремета, другого шанса у Зеленского попросту может не быть. Кроме того, депутат ГД считает, что предложение Маска можно заложить в основу, сделав его частью мирной сделки по кризису на Украине.
Перед этим Маск предложил Зеленскому отправиться в нейтральное государство, отказавшись от власти в обмен на амнистию.
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Никита Кротов