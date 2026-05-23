Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА ВСУ увеличилось до восьми
Поздним вечером 22 мая ПВО Минобороны успешно уничтожила уже восемь БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Информация о первой паре сбитых дронов появилась вчера в 22:43 по московскому времени, а о последнем — в 23:46. Собянин уточнил, что сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Другие детали в материале не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
