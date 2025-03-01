Делегация из Украины еще час ждала подписания сделки по ресурсам после скандала

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Украинская делегация на протяжении часа ждала подписания соглашения по ресурсам после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios.
«Делегация из Киева ожидала около часа, все еще надеясь подписать сделку», — говорится в сообщении.
При этом госсекретарь и советник по нацбезопасности США подошли к Владимиру Зеленскому и сказали ему уйти. По информации Fox News, Трамп фактически выгнал главу киевского режима, обвинив того в неуважении.
Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его итогам была отменена пресс-конференция. К тому же сразу после встречи Штаты завершили проект по поддержке восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
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