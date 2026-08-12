Командир ВСУ приказал солдату избить сослуживцев за отказ выполнять боевую задачу

12 августа 2026, 02:56

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинский командир отдал подчинённому приказ избить сослуживцев, отказавшихся выполнять боевую задачу в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиоперехват ВСУ.





Двое украинских военнослужащих, находясь на позиции, выключили рацию и заявили, что не пойдут дальше. В ответ на это командир ВСУ с позывным «Италия» связался с подчинённым с кодовым именем «Гвоница» и поручил ему «разобраться» с нарушителями. Он в резкой форме потребовал, чтобы боец нанес украинцам удары, разрешив использовать не только кулаки, но и другие сподручные предметы.



«Придешь — набьешь им лицо, прикладом можешь в голову дать, что угодно можешь с ними сделать. Все в твоих силах... По-другому они не понимают», — заявил мужчина.