Командир взвода беспилотников призвал не отвлекать детей от компьютерных игр

Фото: istock / gorodenkoff
Мужчины, которые в гражданской жизни много играли в компьютерные игры, быстрее осваивают управление беспилотниками. Так что если подросток увлекается геймерством, то не стоит его отвлекать.
Об этом РИА Новости заявил командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка». Стоит отметить, недавно военнослужащий был награжден орденом Мужества.
Разумеется, в бою операторы дронов понимают, что это не игра. Как считает «Бошка», вопрос стоит в том, что в такой же экран смотрит противник. Поэтому важно проявлять безразличие и думать исключительно о победе.
Ранее сообщалось, что российский снайпер победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Пять из шести ТЭС серьезно разрушены, заявили на Украине
Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом
На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий
«Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки», — заявил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что российский снайпер победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Пять из шести ТЭС серьезно разрушены, заявили на Украине
Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом
На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий
Алина Юрчак