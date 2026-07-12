12 июля 2026, 06:28

Украинские силовики угрожают забрать детей из семей дезертиров в приют

Фото: istockphoto/lithiumcloud

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Украины угрожают забрать детей дезертиров в приют. Об этом РИА Новости рассказал пленный Антон Христонько из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.





Военнослужащий заявил, что после мобилизации ему удалось сбежать домой из учебного центра. Однако позже к нему наведались силовики, предупредив о последствиях таких действий.



«Пришли (...) с бумагами, потому что у нас еще ребенка могут забрать. Закон так и гласит: если ты воевать не идешь, забирают несовершеннолетнего в детдом», — сказал Христонько.