Сбежавших из ВСУ украинцев лишают родительских прав
Украинские силовики угрожают забрать детей из семей дезертиров в приют
Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Украины угрожают забрать детей дезертиров в приют. Об этом РИА Новости рассказал пленный Антон Христонько из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Военнослужащий заявил, что после мобилизации ему удалось сбежать домой из учебного центра. Однако позже к нему наведались силовики, предупредив о последствиях таких действий.
«Пришли (...) с бумагами, потому что у нас еще ребенка могут забрать. Закон так и гласит: если ты воевать не идешь, забирают несовершеннолетнего в детдом», — сказал Христонько.К концу 2025 года на Украине в уголовном розыске за оставление позиций с оружием числится 161,5 тысячи человек. При этом общее количество военнослужащих, покинувших ВСУ, составляет около 480 тысяч, пишет агентство.