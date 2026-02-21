В ДНР родители прятали детей от ВСУ и даже соседей

21 февраля 2026, 07:36

Беженка Матвеева: жители Димитрова в ДНР прятали своих детей от ВСУ

Фото: iStock/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

Жителям города Димитрова в ДНР приходилось скрывать своих детей, чтобы их не смогли отобрать украинские боевики. Об этом рассказала беженка Елена Матвеева в беседе с РИА Новости.