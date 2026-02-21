В ДНР родители прятали детей от ВСУ и даже соседей
Жителям города Димитрова в ДНР приходилось скрывать своих детей, чтобы их не смогли отобрать украинские боевики. Об этом рассказала беженка Елена Матвеева в беседе с РИА Новости.
По ее словам, родители прятали детей, а некоторые из них не говорили о наличии ребенка даже соседям. Семьи, которые не смогли спрятать детей, покидали город. Женщина отметила, что одного ребенка начали отпускать на улицу лишь после того, как он стал совершеннолетним.
Напомним, армия России освободила Дмитров 27 декабря 2025 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложили командующие группировками войск «Центр» и «Восток».
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК нашли новый способ насильственной мобилизации. Военкомы начали привлекать службу такси для помощи в поимке уклонистов.
