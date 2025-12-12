Командование ВСУ бросило рядовых военных в Дмитрове на убой
Один из пленных украинских солдат рассказал о тяжелой ситуации на фронте. По его словам, командование в Димитрове отправило бойцов в безнадежную атаку. Об этом пишет РИА Новости.
Ситуация оказалась критической, и у военных не осталось шансов на выживание. Он отметил, что многие из них понимали: единственный способ остаться в живых — это сдаться в плен.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник вторгся на территорию Московской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
