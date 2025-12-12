Достижения.рф

Командование ВСУ бросило рядовых военных в Дмитрове на убой

Фото: iStock/Sinenkiy

Один из пленных украинских солдат рассказал о тяжелой ситуации на фронте. По его словам, командование в Димитрове отправило бойцов в безнадежную атаку. Об этом пишет РИА Новости.



Ситуация оказалась критической, и у военных не осталось шансов на выживание. Он отметил, что многие из них понимали: единственный способ остаться в живых — это сдаться в плен.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник вторгся на территорию Московской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0