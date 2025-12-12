Командование ВСУ бросило рядовых военных в Дмитрове на убой

12 декабря 2025, 07:28

Фото: iStock/Sinenkiy

Один из пленных украинских солдат рассказал о тяжелой ситуации на фронте. По его словам, командование в Димитрове отправило бойцов в безнадежную атаку. Об этом пишет РИА Новости.