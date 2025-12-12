Семь человек пострадали в результате удара БПЛА по жилому дому в Твери
Шестеро взрослых и один ребенок получили ранения при ударе украинского дрона по жилому дому в Твери. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Вместе с тем из поврежденного дома продолжают эвакуировать жильцов.
«Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — заявил Королев.Напомним, посреди ночи в дом врезался беспилотник. Взрыв частично разрушил минимум четыре квартиры, в нескольких помещения выбило стекла и оконные рамы.
Перед этим местные жители сообщали, что слышали несколько громких хлопков в разных районах Твери и видели задымление.