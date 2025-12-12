Семь человек пострадали в результате удара БПЛА по жилому дому в Твери

12 декабря 2025, 04:28

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Шестеро взрослых и один ребенок получили ранения при ударе украинского дрона по жилому дому в Твери. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.





Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Вместе с тем из поврежденного дома продолжают эвакуировать жильцов.



«Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — заявил Королев.