Командование ВСУ обманом отправило своих же солдат на штурм

11 октября 2025, 08:30

Командиры 71-й бригады ВСУ обманом послали подчиненных на штурм

Фото: iStock/zabelin

Украинское командование опасалось, что солдаты не пойдут в бой, и сказало им, что отправляет их на ротацию, но на самом деле послало на штурм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Известно, что речь идет о командирах и подчиненных из 71-й отдельной егерской бригады ВСУ.

«Командование, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС РФ», — сказал собеседник агентства.