Командование ВСУ обманом отправило своих же солдат на штурм
Украинское командование опасалось, что солдаты не пойдут в бой, и сказало им, что отправляет их на ротацию, но на самом деле послало на штурм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Известно, что речь идет о командирах и подчиненных из 71-й отдельной егерской бригады ВСУ.
«Командование, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС РФ», — сказал собеседник агентства.Вместо этого боевикам сообщили, что они отправятся на занятые украинской армией позиции менять своих сослуживцев.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ сдаются в плен в районе Константиновки.