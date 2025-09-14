Российские избирательные участки подверглись атаке БПЛА
В Белгородской и Брянской областях эвакуировали четыре участка из-за атаки БПЛА
Несколько избирательных участков в России подверглись атакам БПЛА в Единый день голосования. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что инциденты произошли в Белгородской и Брянской областях. Ее слова передает ТАСС.
Памфилова уточнила, что в Белгородской области зафиксировали три атаки беспилотников, еще одну – в Брянской. Для обеспечения безопасности участников избирательного процесса оперативно эвакуировали. Их поместили в заранее подготовленные резервные помещения, где продолжилось голосование.
Россияне застряли во Внуково после ЧП с самолетом египетских авиалиний
«(Перед выборами) мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации», — объяснила председатель ЦИК.Жертв и пострадавших в результате инцидентов не было.
Ранее Памфилова рассказала о хакерских атаках при голосовании. Известно, что в ЕДГ‑2025 зафиксировали свыше 130 тыс. атак на порталы ЦИК и интернет‑ресурсы. В первый день выборов также поступило восемь ложных сообщений о минировании.