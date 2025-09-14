Российские избирательные участки подверглись атаке БПЛА

14 сентября 2025, 23:20

В Белгородской и Брянской областях эвакуировали четыре участка из-за атаки БПЛА

Фото: iStock/Naypong

Несколько избирательных участков в России подверглись атакам БПЛА в Единый день голосования. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что инциденты произошли в Белгородской и Брянской областях. Ее слова передает ТАСС.





Памфилова уточнила, что в Белгородской области зафиксировали три атаки беспилотников, еще одну – в Брянской. Для обеспечения безопасности участников избирательного процесса оперативно эвакуировали. Их поместили в заранее подготовленные резервные помещения, где продолжилось голосование.





«(Перед выборами) мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации», — объяснила председатель ЦИК.