На Украине поразили два предприятия критической инфраструктуры
Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина (Черниговская область) пострадали в результате взрывов. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.
Известно, что российские БПЛА попали в два объекта. Один работает с топливными материалами, после удара там начался пожар. Сообщений о пострадавших пока нет.
Ночью 14 сентября ряд украинских СМИ сообщил о взрыве на нефтебазе в Киевской области. Позже «Укрзализныця» объявила об изменении маршрутов поездов из‑за повреждения инфраструктуры под Киевом.
Перед этим сообщалось, что Владимир Зеленский назвал удары по российским НПЗ «наиболее эффективными санкциями».
Читайте также: