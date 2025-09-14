На Украине поразили два предприятия критической инфраструктуры

14 сентября 2025, 22:29

У Нежина под Черниговом поразили два предприятия критической инфраструктуры

Фото: istockphoto/aapsky

Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина (Черниговская область) пострадали в результате взрывов. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.