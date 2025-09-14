Достижения.рф

На Украине поразили два предприятия критической инфраструктуры

У Нежина под Черниговом поразили два предприятия критической инфраструктуры
Фото: istockphoto/aapsky

Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина (Черниговская область) пострадали в результате взрывов. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.



Известно, что российские БПЛА попали в два объекта. Один работает с топливными материалами, после удара там начался пожар. Сообщений о пострадавших пока нет.

Ночью 14 сентября ряд украинских СМИ сообщил о взрыве на нефтебазе в Киевской области. Позже «Укрзализныця» объявила об изменении маршрутов поездов из‑за повреждения инфраструктуры под Киевом.

Перед этим сообщалось, что Владимир Зеленский назвал удары по российским НПЗ «наиболее эффективными санкциями».

Никита Кротов

