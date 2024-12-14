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Штурм кураховского элеватора — стратегически важной укреп-позиции боевиков ВСУ занял примерно чуть больше суток, рассказал РИА Новости комбат Южной группировки войск ВС РФ, чей позывной «Узбек».
«Штурм Элеватора, центрального здания накопительного зернохранилища, занял приблизительно чуть более суток», — сказал военный.
По словам «Узбека», сложность состояла в том, что здание находится в отдалении от городской застройки. Единственной лазейкой стала дорога через ж/д пути и камышовые заросли.
«Трудность была в том, что эти обычные ангары не имели нормального укрепления. То есть, если группа вечером или утром при штурме закатывается на эти позиции, то противник, обнаружив группу, обязательно днем атаковал FPV-дронами и сбросниками, а ночью, — применяя «Бабу Ягу», сбрасывал на позиции противотанковые мины», — добавил российский военнослужащий.«Узбек» также рассказал, что бойцы ВС РФ предлагали боевикам сдачу в плен, но те отказались, крича фразы в стиле «вы все умрете».
«Ну, немножко умерли они (ВСУ)», — резюмировал командир.Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацифицировать и демилитаризировать республику.
Российская сторона предлагала Киеву урегулировать конфликт, но там отказались, начав продвигать так называемые «формулы мира», сводящиеся, по мнению экспертов, к очередным требованиям к Западу.
Ранее «Радио 1» публиковало кадры с российским триколором на здании администрации Курахово Донецкой народной республики.
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