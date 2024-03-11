Комбат ВСУ бесследно исчез после перепалки об увольнении Залужного

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Командующий батальоном ВСУ пропал после перепалки в командном пункте под Авдеевкой в ДНР по вопросу увольнения Валерия Залужного с поста главкома. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на документы.
«Командующим батальоном исчез при неясных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
При это имя исчезнувшего украинского командира не раскрывается.
Агентство уточнило, что украинские власти не считают, что пропавший офицер владел тайной информацией или военной техникой во время его исчезновения.
Напомним, СБУ Украины предупреждала, что увольнение Залужного может спровоцировать беспорядки в армии.
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