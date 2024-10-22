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Комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал

Пленный Собловой: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
22 октября 2024, 06:47

Украинский комбат оставил свое подразделение на передовой под Красноармейском и сбежал в тыл, рассказавший об этом пленный солдат Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября.
Собловой, 49-летний боец 58-й бригады ВСУ, заявил, что комбат вывел солдат на позиции, уверяя, что их сменят через шесть дней, но спустя двадцать дней замены так и не произошло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начался штурм, и они убежали. Наверное, в Шахтерск… Ничего не говорили по рации, только слышно было, что началось нападение», — рассказал пленный.


Он также отметил, что моральное состояние в бригаде было крайне низким. По его словам, многие солдаты хотели вернуться домой, и он сам с несколькими товарищами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций.

Собловой, который до мобилизации работал инженером на Западной Украине, рассказал, что не пытался уклониться от службы, боясь, что его ребенок может быть лишен прав, если он не пойдет воевать.

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#всу
Один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА
Из-за атаки БПЛА аэропорт Нижнего Новгорода не принимает и не отправляет рейсы
22 октября 2024, 07:23

Фото: istock/Sitikka

Из-за атаки вражеских БПЛА аэропорт Нижнего Новгорода не отправляет и не принимает рейсы. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород», — отмечается в сообщении Кореняко в его Telegram-канале.

По его словам, службы аэропортов, диспетчеры и экипажи воздушных судов принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в Тульской области два спиртзавода подверглись атаке украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нижний новгород
#пво
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Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов
Пехотинец Горбатко: ВСУ попали в плен из-за заклинивших автоматов
22 октября 2024, 06:39

Украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал, что его группа оказалась в плену на территории Курской области после того, как их автоматы заклинило.
Об этом сообщает РИА Новости. Горбатко пояснил, что оружие было мокрым, и после нескольких выстрелов его автомат вышел из строя.

«Все наши автоматы заклинило. Гранат у нас не было. Когда я высунулся из окопа, на меня были направлены два автомата», — поделился украинский солдат.
Он также отметил, что перед операцией командование заверяло бойцов, что это будет простая миссия, рассчитанная на три дня. Однако на позициях им пришлось буквально закапываться в землю под интенсивным огнем российской армии.

Ранее другой украинский солдат, Владимир Кузько из 58-й отдельной мотопехотной бригады, сдавшийся российским войскам под Угледаром, также рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой.

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#новости
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Губернатор Миляев: из-за атаки БПЛА в Тульской области повреждены два спиртзавода
22 октября 2024, 05:03

Фото: Минобороны РФ

В Тульской области два спиртзавода подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны РФ предотвратили атаку беспилотников ВСУ. Повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района», — написал Миляев в своем Telegram-канале.
На местах работают экстренные службы, а ситуация находится под контролем, заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

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Mash: в Тульской области упали украинские БПЛА
22 октября 2024, 04:03

Фото: Минобороны РФ

ВСУ попытались атаковать Тульскую область, где в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

«Взрывы прогремели в Ефремове Тульской области. По словам местных жителей, первый раздался около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, речь идет о падении украинских БПЛА в районе ТЭЦ», — говорится в сообщении.
На данный момент официальная информация от властей о пострадавших или погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

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Богомаз: дрон ВСУ повредил котельную и кровлю здания в Брянской области
22 октября 2024, 02:48

Фото: Минобороны РФ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области были повреждены кровля нежилого здания и котельная.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали Суземский район с помощью БПЛА. В результате удара двумя беспилотниками частично повреждены кровля нежилого здания и котельная», — написал Богомаз, уточнив, что пострадавших в результате инцидента нет.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь с 21 на 22 октября ВСУ выпустили 18 дронов по четырем регионам России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской, 2 — над Курской и 1 — над Орловской.

Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

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«Враньё»: в России высказались о «буферной зоне» ВСУ в Курской области
Колесник: слова Зеленского о буферной зоне под Курском являются враньём
21 октября 2024, 21:27

Фото: iStock/N-sky

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

Никакой буферной зоны в курском приграничье нет, отметил Колесняк. Войска Украины сами мечтают вырваться оттуда, но у них не получается.

Депутат призвал Зеленского съездить в эту, как он выразился, «буферную зону» и посмотреть, что там происходит на самом деле. Однако он вряд ли бы вернулся оттуда.

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В Курской области заметили американские танки Abrams
«РВ»: в Курской области появились американские танки Abrams
21 октября 2024, 21:12

Фото: iStock/Evgeny555

Американские танки Abrams были замечены в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что данные боевые машины использовались при уничтожении домов в селе Новоивановка. Один танк Abrams появился под прикрытием боевой машины пехоты (БМП) Bradley, также производства США.

По данным канала, оба эти вида западной техники имеются в арсенале у 47-й механизированной бригады ВСУ, часть которой после вторжения украинских войск в Курскую область была перемещена с Покровского на Курское направление.

Ранее сообщалось, что десантники ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard в районе населённого пункта Беловоды.

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#сша
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#вс рф
#курское направление
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Зеленский обсудил с главой Пентагона применение дальнобойного оружия против России
Зеленский обсудил с Остином использование дальнобойного оружия
21 октября 2024, 19:07

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина (Фото: сайт Пентагона)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев обсудил с ним возможность расширения использования ВСУ западного дальнобойного оружия против российских военных объектов. Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев. Газета Wall Street Journal писала, что глава Минобороны США не будет объявлять о новой военной помощи и не даст разрешения ВСУ на использование дальнобойного оружия для ударов по России.

Зеленский отметил, что обсудил с Остином ряд важнейших оборонных вопросов. В числе числе подготовка к зимнему периоду, возможности систем ПВО Украины, а также расширение использования западного дальнобойного оружия.

Также в ходе встречи стороны сосредоточились на усилиях по увеличению объёмов производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО.

При этом Зеленский в своём сообщении не сообщил о каких-то конкретных решениях.

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В Сумах на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов
21 октября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Сумах на северо-востоке Украины в третий раз за час прозвучала серия взрывов. Это произошло на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает телеграм-канал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат в Сумах уже порядка трёх часов. Первая серия взрывов весьма напоминала те, которые звучат после попаданий баллистических ракет. В то же самое время звучали взрывы баллистики и в Кривом Роге.

О местах попаданий ракет и последствиях разрывов не сообщается. Комментариев от официальных лиц пока также не последовало. Воздушную тревогу в городе пока не отменяли.

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#взрывы
#онлайн
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