Украинский комбат оставил свое подразделение на передовой под Красноармейском и сбежал в тыл, рассказавший об этом пленный солдат Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября.
Собловой, 49-летний боец 58-й бригады ВСУ, заявил, что комбат вывел солдат на позиции, уверяя, что их сменят через шесть дней, но спустя двадцать дней замены так и не произошло. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что моральное состояние в бригаде было крайне низким. По его словам, многие солдаты хотели вернуться домой, и он сам с несколькими товарищами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций.
Собловой, который до мобилизации работал инженером на Западной Украине, рассказал, что не пытался уклониться от службы, боясь, что его ребенок может быть лишен прав, если он не пойдет воевать.
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«Начался штурм, и они убежали. Наверное, в Шахтерск… Ничего не говорили по рации, только слышно было, что началось нападение», — рассказал пленный.
Он также отметил, что моральное состояние в бригаде было крайне низким. По его словам, многие солдаты хотели вернуться домой, и он сам с несколькими товарищами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций.
Собловой, который до мобилизации работал инженером на Западной Украине, рассказал, что не пытался уклониться от службы, боясь, что его ребенок может быть лишен прав, если он не пойдет воевать.
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Елена Перлова