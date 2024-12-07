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Процесс мирного урегулирования украинского кризиса может запустить процесс самораспада Украины. Такое мнение высказал глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он также заметил, что после заключения мира к людям придёт осознание того, какую цену им пришлось заплатить за сумасбродные идеи «кровавого комика Зеленского», а также за непонятную идею евроинтеграции, полностью обанкротившуюся.
По словам главы крымского парламента, причина в том, что в стране отсутствует определяющая идея, равно как и те, кто готов её воплощать. Именно поэтому возможен самораспад государства на отдельные территории, заключил парламентарий.
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«Украина может не пережить новые президентские выборы», — заявил Константинов.
По словам главы крымского парламента, причина в том, что в стране отсутствует определяющая идея, равно как и те, кто готов её воплощать. Именно поэтому возможен самораспад государства на отдельные территории, заключил парламентарий.
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Александр Бойцов