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Контрактная служба на СВО в 2025 году: Преимущества и социальные гарантии

Видео: Минобороны РФ

Служба по контракту в ВС РФ — это не только долг и обязанность, но и стабильная заработная плата, а так же социальные гарантии и льготы. Защита родины обеспечивает финансовую безопасность для служащих и их семей.

Заработная палата


В Московской области военнослужащие, которые заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 900 000 рублей.

Если контракт будет заключён в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, то военнослужащий получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. За участие в боевых действиях в зоне СВО военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие, размер которого составляет от 205 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от 50 000 за захват или уничтожение вооружения и военной техники противника, а также за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

После поступления на контрактную службу у военнослужащего появляется возможность компенсации невыплаченных кредитов (ипотека, автокредиты, потребительские займы) до 10 000 000 рублей.

Выплаты при ранениях


В случае получения лёгких травм предусмотрены выплаты в размере от 100 000 до 300 000 рублей, а при серьёзных повреждениях — до 3 000 000 рублей и бесплатные реабилитационные мероприятия.

Если ранение привело к инвалидности, предусмотрена компенсация в размере четырёх миллионов рублей. Также предусмотрены страховые компенсации. Их сумма может составлять от 82 000 до 327 000 рублей.

Статус ветерана боевых действий


Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, становятся ветеранами боевых действий. Это даёт им право на ряд привилегий, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию расходов на коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50-процентную скидку на транспортный налог.

В то же время участники специальной военной операции могут получить образование в вузах на бюджетной основе, а также воспользоваться бесплатным протезированием зубов и правом на отпуск в удобное для них время.

Финансовая поддержка в трагических случаях


В случае трагического исхода службы семье погибшего военного полагается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты: 30 тысяч рублей для супруги и по 15 тысяч рублей для каждого ребёнка.

Кроме того, предусмотрены льготы на образование для детей погибшего (бесплатное поступление в вузы, квоты на бюджетные места). Если это требуется, семьям оказывается психологическая помощь, а также предоставляются юридические консультации.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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«Зарабатывал по 10 миллионов в месяц»: почему отец Дани Милохина взвыл после побега за границу и как сейчас живет блогер
05 мая 2025, 13:00

Даня Милохин (фото: Instagram* @danya_milokhin)

За блестящей оберткой звездной жизни блогера Дани Милохина скрывается совсем иная история. Не про лайки и бренды, а про страх, давление и цену, которую платят те, кто оказывается в эпицентре чужой популярности. Подробнее в материале «Радио 1».

Не для всех слава — праздник


Слава — это не только возможности и контракты, но и опасности, которые могут ударить по самым близким. После переезда в Дубай, где жизнь должна была заиграть яркими красками, все изменилось. Вместо спокойствия — тревога. Вместо успеха — вынужденный бег. Семье блогера начали поступать угрозы, в их дом забросили коктейли Молотова, а на воротах оставили зловещую записку. Так жизнь родных Дани превратилась в бесконечное бегство.

История Милохина началась не с TikTok. Его детство — это коридоры оренбургского детдома. С тринадцати лет он жил в приемной семье, пытался адаптироваться, но внутри уже зрело чувство отчуждения. Были и побеги, и уличные компании, и ранний протест. Он не верил в систему, но верил, что когда-нибудь его заметят. Писал на обрывках бумаги: «Я — самый популярный». Тогда это звучало как фантазия, но оказалось пророчеством.

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Учёба не задалась, техникум тяготил, а воровство и энергетики стали попыткой убежать от пустоты. Он искал способ выделиться, и когда в 2019 году запустил свои первые видео, зрители моментально почувствовали в нём — не героя, а «своего». Милохин не боялся быть глупым, смешным, нелепым — и этим покорял аудиторию.

Взлет и бренды


Очень скоро с ним начали сотрудничать крупные компании: PepsiCo, Huawei, ICQ New. Появились песни, клипы, обложка GQ, рекламные контракты и телешоу. Даня стал символом новой медиа-эпохи — подросток из ниоткуда, ставший звездой без лейблов и продюсеров.

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Зарабатывал по 10 миллионов в месяц, но всё тратил», — говорил он в интервью.

От глянца — к изгнанию


После начала спецоперации в Украине блогер уехал за границу. Пытаясь удержать внимание, исполнил украинский гимн в прямом эфире — жест, который вызвал волну критики в России, но не принес желаемой популярности за рубежом. Там он оказался ненужным. Милохин вернулся в Москву, но под давлением общественности и возможного призыва снова уехал — на этот раз окончательно.

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Тем временем семья, оставшаяся в России, попала под удар. Осенью 2023 года в их дом ворвались неизвестные. Нападение стало последней каплей — семья покинула Россию. Сейчас они живут за границей, скрываются и пытаются выжить. Приемный отец Дани устроился на две работы, чтобы поддерживать родных. Родственники знаменитостей страдают от преследования, травли, насилия. Они — та сторона медали, которую мы редко видим, увлеченные контентом.

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ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область
05 мая 2025, 12:03

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Украинские войска захотели отрезать Тёткино, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в наступлении принимают участие до 250 военнослужащих, более 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы, на которых передвигается пехота. Известно, что часть техники ВСУ потеряли минувшей ночью вместе с личным составом во время подступа к границе.

По данным канала, наступательная операция украинских войск началась накануне вечером. Незадолго до этого ВСУ совершили несколько массированных атак FPV-дронами и артиллерией по Тёткино. После этого военные, заранее разделённые на две бронегруппы, начали продвижение в сторону границы с Россией на квадроциклах и тяжёлой технике. ВСУ наступают со сторону Сумской области, а именно от населённых пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи.

В отражении возможного прорыва ВСУ принимают участие бойцы ВС РФ и пограничные войска в Глушковском районе. Также работает авиация по месту скопления ВСУ, продолжается бой в районе госграницы на окраине Тёткино.

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#всу
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#бпла
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Российский бойцы на позициях в Артёмовске нашли медаль ветерана Великой Отечественной
Бойцы РФ на позициях в Артёмовске нашли медаль ветерана Великой Отечественной
05 мая 2025, 10:34

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Российские бойцы занимались обустройством боевых позиций в Артёмовске (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.). Окапываясь, они нашли медаль, принадлежавшую ветерану Великой Отечественной войны.
О неожиданной находке рассказал военнослужащий бригады имени Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса с позывным Всадник в эфире телеканала «Россия 24».

«Медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем», — сказал участник спецоперации.

Бойцы сразу же передали найденную награду командованию, затем она попала в военно-политический отдел бригады. Удалось выяснить, что медалью был награждён красноармеец Никита Прокофьевич Орёл. Его родственники сейчас проживают в Новосибирске, им и передали награду ветерана. По их словам, утерянная, а теперь вновь возвращённая медаль — лишь одна из многих, которыми был награждён Никита Прокофьевич.

«Это лишь одна из наград, которая осталась. Он воевал за победу, за то, чтобы не быть порабощенными фашистами, чтобы все было хорошо», — сказал правнук ветерана.

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Формирование ВС РФ котла под Торецком, теснение ВСУ на купянском и покровском направлениях: последние новости СВО на 5 мая
05 мая 2025, 10:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


На территории Сумской области ВС РФ продолжают формировать буферную зону и продвигаться вглубь территории. ВСУ, в свою очередь, пытаются всеми силами сдержать натиск российских военных и открыть новые очаги противостояния на границе.

Из Мирополья противник начал перемещать штурмовые отряды 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в лесные зоны, расположенные к югу от Олешни, все действия ВСУ незамедлительно прерываются огнем российской артиллерии и дронов.

За минувшие сутки на территории Украины в районах Поповки и Демидовки ВС РФ обнаружили и ликвидировали несколько небольших групп противника, скрывавшихся в лесных зонах. Кроме того, отмечается продвижение российских войск в окрестностях сёл Беловоды и Локня не менее чем на 3100 метров.

В ходе операции на Липцовском участке была успешно ликвидирована штурмовая группа противника и склад материально-технических ресурсов ВСУ. На участке фронта в районе Волчанска российские штурмовые группы, преодолев упорное сопротивление противника, вытеснили бойцов ВСУ из нескольких укреплённых позиций в лесных зонах. В результате был установлен огневой контроль над ключевыми путями снабжения, по которым противник перебрасывает живую силу и технику.

Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами
Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами

Покровское направление


На данном направлении идут ожесточенные бои. ВС РФ продвинулись на расстояние до 900 метров в направлении Троицкого, а также по открытой территории между Троицким и Котляровкой. В районе боевых действий, расположенном немного севернее, наблюдается продвижение в направлении между населёнными пунктами Котляровка и Новоалександровка.

Согласно предварительным данным, российские военные силы располагаются на расстоянии около трёх километров от границы Днепропетровской области. Под контролем российских войск находится северо-восточная часть населённого пункта Удачный и территория, где расположены промышленные объекты.

Купянское направление


На этом участке фронта российские военные усилили свои позиции к западу от села Западное и продолжают наступление, стремясь перекрыть дорогу, которая соединяет Купянск с Великим Бурлуком. Эта трасса представляет собой значимый логистический маршрут для ВСУ.

Украинские подразделения в ответ наносят удары вдоль дороги, соединяющей Купянск и Двуречную, стремясь затруднить продвижение российских военных.

Северское направление


На Северском направлении российская армия продолжает атаковать руины Григоровки и борется за контроль над горой Белой. Эти позиции имеют стратегическое значение для продвижения вглубь оборонительных рубежей Вооружённых сил Украины.

Краснолиманское направление


По предварительным данным, на том участке ВС РФ полностью вернули под контроль село Первомайское. Кроме того, российские войска начали наступление из Ямполовки в сторону населенного пункта Торское, что может привести к усилению давления на позиции ВСУ в этом районе.

Торецкое направление


В районе, расположенном к западу от Торецка, российские силы продолжают наступление, пытаясь окружить противника с флангов. Наступление осуществляется в сторону Клебан-Быкского водохранилища. В Берёзовке российские войска продвигаются из центральной части населённого пункта, готовясь к атаке на Новую Полтавку.

Украинские военные успешно отразили контратаки на Новооленевку. В районе Александрополя продолжаются боевые действия, а к северу от Торецка российские войска приближаются к Дылеевским прудам, борясь за контроль над шахтой.

Угледарское направление


На этом участке фронта российские войска смогли восстановить контроль над несколькими стратегическими точками, расположенными между Новосёлкой и Вольным Полем, что позволило выровнять линию соприкосновения.

В южной части Вольного Поля продолжаются ожесточённые столкновения. Российские войска успешно оттеснили ВСУ с двух ключевых возвышенностей и полосы леса к юго-западу от Отрадного.

В районе села Богатырь боевые действия сконцентрированы на юго-восточной границе. Российские войска пытаются укрепить свои позиции в южной части населённого пункта.

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ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт на железной дороге
05 мая 2025, 09:56

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в подготовке террористического акта на Свердловской железной дороге. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области, преступление было предотвращено благодаря оперативным мероприятиям, пишет РИА Новости.
По данным следствия, задержанный, разделяя взгляды запрещенного украинского военизированного объединения, вступил в сговор с неустановленным лицом через мессенджер Telegram. В рамках плана злоумышленник собирался установить самодельное взрывное устройство на железнодорожное полотно, что могло привести к разрушению подвижного состава.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент фигурант арестован, а в его автомобиле было найдено «неактивированное» взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.

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