Контрактная служба на СВО в 2025 году: Преимущества и социальные гарантии

Видео: Минобороны РФ
Служба по контракту в ВС РФ — это не только долг и обязанность, но и стабильная заработная плата, а так же социальные гарантии и льготы. Защита родины обеспечивает финансовую безопасность для служащих и их семей.
Заработная палата
В Московской области военнослужащие, которые заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 900 000 рублей.
Если контракт будет заключён в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, то военнослужащий получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. За участие в боевых действиях в зоне СВО военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие, размер которого составляет от 205 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от 50 000 за захват или уничтожение вооружения и военной техники противника, а также за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.
После поступления на контрактную службу у военнослужащего появляется возможность компенсации невыплаченных кредитов (ипотека, автокредиты, потребительские займы) до 10 000 000 рублей.
Выплаты при ранениях
В случае получения лёгких травм предусмотрены выплаты в размере от 100 000 до 300 000 рублей, а при серьёзных повреждениях — до 3 000 000 рублей и бесплатные реабилитационные мероприятия.
Если ранение привело к инвалидности, предусмотрена компенсация в размере четырёх миллионов рублей. Также предусмотрены страховые компенсации. Их сумма может составлять от 82 000 до 327 000 рублей.
Статус ветерана боевых действий
Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, становятся ветеранами боевых действий. Это даёт им право на ряд привилегий, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию расходов на коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50-процентную скидку на транспортный налог.
В то же время участники специальной военной операции могут получить образование в вузах на бюджетной основе, а также воспользоваться бесплатным протезированием зубов и правом на отпуск в удобное для них время.
Финансовая поддержка в трагических случаях
В случае трагического исхода службы семье погибшего военного полагается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты: 30 тысяч рублей для супруги и по 15 тысяч рублей для каждого ребёнка.
Кроме того, предусмотрены льготы на образование для детей погибшего (бесплатное поступление в вузы, квоты на бюджетные места). Если это требуется, семьям оказывается психологическая помощь, а также предоставляются юридические консультации.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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