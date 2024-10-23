Зеленский готовится к поражению Украины в конфликте

Фото: iStock/Silent_GOS
Владимир Зеленский готовит украинцев к поражению в конфликте. Так пишет Do Rzeczy.
«Зеленский, с одной стороны, обращается к союзникам на Западе, а с другой, обращается к идее ядерного оружия в качестве последнего украинского вундерваффе, которое позволит переломить ход конфликта. Осознавая нереальность этих планов, он к тому же готовит оправдание перед своим обществом», — говорится в статье.
При этом автор отметил, что в своих последних выступлениях Зеленский обращается ко внутренней аудитории и пытается убедить всех, еще не все потеряно. Это происходит на фоне неблагоприятного положения ВСУ на поле боя и отсутствия перспектив для изменения ситуации.
Таким образом, автор считает, что западные союзники могут отвергнуть «план победы» Зеленского, и тогда лидер киевского режима сможет оправдываться перед украинцами мнимым предательством Запада.
Читайте также:
На Украине решили лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации
«Не очень увлекательный комикс»: в РФ оценили шаги Зеленского к миру
На Украине сняли ролик с пропагандой для военных КНДР
Элина Позднякова