«Копаете, хлопцы?» Участники СВО случайно зашли на позиции «Азова»*

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российские бойцы в ходе военных действий случайно оказались на позициях украинского подразделения «Азов»*.
Как сообщил телеканалу «Звезда» командир Сергей Фалелеев, бойцы по ошибке перешли линию боевого соприкосновения и оказались с лопатами на украинских позициях. При этом они остались незамеченными противником.
После российские военные установили связь со своим батальоном и приняли участие в атаке, поддержав сослуживцев.
В результате атаки удалось взять в плен азовцев. Один из них признался, что был дезориентирован и не понимал, с какой стороны на него нападают.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, расположенный в ДНР.
*запрещенная в России террористическая организация
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«К ним даже подходил офицер. Рассказывали, что подошёл метров на 30, спрашивает: «"Копаете, хлопцы?" — и пошёл дальше», — сказал Фалелеев.
После российские военные установили связь со своим батальоном и приняли участие в атаке, поддержав сослуживцев.
В результате атаки удалось взять в плен азовцев. Один из них признался, что был дезориентирован и не понимал, с какой стороны на него нападают.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, расположенный в ДНР.
*запрещенная в России террористическая организация
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Анастасия Ларина