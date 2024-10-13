«Реально провоцирует»: на Украине оценили последствия действий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением ставил мир на грань третьей мировой войны. Об этом заявил экс-политик Леонида Кумы Олег Соскин в личном блоге на YouTube.
По его словам, украинский лидер полностью утратил ощущение реальности, а все его действия совершаются с чувством полной безнаказанности.
Аналитик отметил, что создаётся впечатление, будто Зеленский действительно верит в то, что с ним не может ничего случиться и он имеет права делать что угодно.
Ранее в этот день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о визите Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании. Он назвал тех, кому решать, является ли это вмешательством в проведение президентских выборов в США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Зеленский приказал забирать всех»: украинцам советуют не выходить из дома из-за рейдов ТЦК
Медведев высмеял «план победы» Зеленского
«Новая карта Украины»: на Западе сделали заявление по второму саммиту мира
Аналитик отметил, что создаётся впечатление, будто Зеленский действительно верит в то, что с ним не может ничего случиться и он имеет права делать что угодно.
Ранее в этот день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о визите Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании. Он назвал тех, кому решать, является ли это вмешательством в проведение президентских выборов в США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Зеленский приказал забирать всех»: украинцам советуют не выходить из дома из-за рейдов ТЦК
Медведев высмеял «план победы» Зеленского
«Новая карта Украины»: на Западе сделали заявление по второму саммиту мира
Анастасия Чинкова