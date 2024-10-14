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Под Курском был уничтожен снявшийся в рекламе майор Вооруженных сил Украины Андрей Маханько. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
До этого российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины в зоне СВО на Украине. Сообщается, что ирландскому солдату было около 20 лет, он служил в рейнджерском крыле Сил обороны и имел большой боевой опытнав Украине.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19», — написал Татаринов.
До этого российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины в зоне СВО на Украине. Сообщается, что ирландскому солдату было около 20 лет, он служил в рейнджерском крыле Сил обороны и имел большой боевой опытнав Украине.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова