«Котлета по-киевски»: Медведев посмеялся над словами Зеленского об Украине в меню Путина

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина оказалась «в меню» президента России Владимира Путина. Свою ироничную оценку Медведев опубликовал в социальной сети X.
Политик сравнил телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа с ресторанным меню, где «в столовой» присутствуют только Россия и Америка.
«Радио 1» также передавало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже ответила на данное заявление Зеленского: Украина, по ее мнению, действительно не является блюдом в меню, вместо этого ей стоит присвоить иной статус.
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«В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал Медведев.Ранее Зеленский, комментируя отсутствие Украины за столом переговоров, заявил, что его страна — «не салат и не компот в меню Путина». Это был ответ на слова военного аналитика Майкла Кларка, который в эфире Sky News отметил: «Если тебя нет за столом, ты в меню».
«Радио 1» также передавало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже ответила на данное заявление Зеленского: Украина, по ее мнению, действительно не является блюдом в меню, вместо этого ей стоит присвоить иной статус.
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Мария Моисеева