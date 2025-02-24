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США пересматривают стратегию взаимодействия с Россией и Украиной, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.
По данным ТАСС, Вашингтон намерен реформировать экономическое партнёрство с Киевом, особенно в сфере добычи критически важных минералов, чтобы обеспечить отдачу от многомиллиардных инвестиций.
18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.
Ранее сообщалось, что рок-певица Мара провела мотивационный концерт для бойцов СВО в Центре Илизарова в Кургане. Мара также наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече выложили на официальном сайте Центра Илизарова 19 февраля, приложив фото с мероприятия.
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«Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных нами громадных инвестиций. Мы реформулируем то, как мы взаимодействуем с Россией. Первым шагом на этом направлении стали разговоры президента Трампа с Путиным и с Зеленским, а затем — последовавшие переговоры в Эр-Рияде», — обозначил Уолтц.Ранее Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта после контактов с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.
Ранее сообщалось, что рок-певица Мара провела мотивационный концерт для бойцов СВО в Центре Илизарова в Кургане. Мара также наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече выложили на официальном сайте Центра Илизарова 19 февраля, приложив фото с мероприятия.
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Мария Моисеева