Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры, пишут украинские СМИ

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На башне храма Киево-Печерской лавры частично завалился золотой крест, сообщают украинские СМИ. На территории сейчас работают экстренные службы республики.
«В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», — сказано в публикации.Спасатели спустили конструкцию с использованием автоколенчатого подъемника.
Храм построен в стиле украинского барокко в конце XVII века и посвящен празднику Всех Святых, отмечаемому в первое воскресенье после Троицы.
Ранее стало известно, как в МИД РФ ответили на угрозу со стороны командующего ВМС Украины.
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