Захарова ответила на угрозу главы ВМСУ взорвать Крымский мост

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Российский дипломат Мария Захарова ответила командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе* на его угрозы взорвать Керченский мост. Тот заявил, что сейчас обсуждается третья возможная атака на объект, а «Бог любит троицу».
«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи», — сказала официальный представитель МИД РФ в беседе с РИА Новости.Российские власти не раз говорили о том, что киевский режим использует террористические методы, чем подтверждает необходимость проведения спецоперации на Украине.
Атака на Крымский мост со стороны Украины произошла 8 октября 2022 года. Тогда на шоссейном полотне произошел взрыв грузовика. Теракт унес жизни пяти человек.
Ранее глава ВМС Украины сделал заявление о России.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов