Крупнейший нефтяной гигант из США захотел вернуться в Россию
WSJ: Американская компания ExxonMobil провела тайные переговоры о возвращении в РФ
Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок и участия в проекте «Сахалин-1». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Возобновление деятельности ExxonMobil в России может стать важным сигналом потепления отношений между двумя странами после периода санкционных ограничений и политических разногласий.
Отмечается, что ExxonMobil в первую очередь потребуется получить разрешение от правительств США и России.
«Компания рассматривает возвращение на проект «Сахалин-1» в случае, если правительства двух стран дадут зеленый свет в рамках мирного процесса по Украине», — говорится в материале The Wall Street Journal.Руководство ExxonMobil обратилось к американским властям за поддержкой на случай положительного решения о возвращении к работе в РФ. Генеральный директор компании Даррен Вудс в последние недели обсуждал этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.