Крупнейший нефтяной гигант из США захотел вернуться в Россию

27 августа 2025, 01:45

WSJ: Американская компания ExxonMobil провела тайные переговоры о возвращении в РФ

Фото: iStock/jetcityimage

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок и участия в проекте «Сахалин-1». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.





Возобновление деятельности ExxonMobil в России может стать важным сигналом потепления отношений между двумя странами после периода санкционных ограничений и политических разногласий.



Отмечается, что ExxonMobil в первую очередь потребуется получить разрешение от правительств США и России.





«Компания рассматривает возвращение на проект «Сахалин-1» в случае, если правительства двух стран дадут зеленый свет в рамках мирного процесса по Украине», — говорится в материале The Wall Street Journal.